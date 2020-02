Coronavirus, le misure dell’Italia per arginare i contagi: sospesi i visti dalla Cina, voli dedicati e prevenzione anche nei porti. Pronto l’aereo per il rientro dei connazionali (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra falsi allarmi, indagini, controlli e misure di prevenzione, l’Italia si sta organizzando per arginare la diffusione del temibile Coronavirus cinese, che ha già provocato 259 morti e oltre 12.000 casi nel mondo. Continuano le indagini intorno al viaggio che i due turisti cinesi contagiati hanno fatto in Italia, mentre è tutto pronto per il rimpatrio dei 67 italiani ancora a Wuhan, città cinese focolaio dell’epidemia. Ecco le ultime notizie dall’Italia. Falso allarme nel Lecchese: evacuato l’ospedale L’allarme era scattato ieri sera, con il pronto soccorso evacuato per un presunto caso di Coronavirus all’ospedale di Merate (Lecco). Ma dopo gli accertamenti il presunto malato, un bambino di 7 anni, è risultato negativo. Tutti i protocolli di emergenza sono scattati senza problemi davanti al ricovero con febbre alta e i sintomi dell’influenza. Il bambino ... meteoweb.eu

msgelmini : #coronavirus Venga convocato a Palazzo Chigi tavolo permanente con tutte le forze presenti in Parlamento per prende… - fattoquotidiano : #CORONAVIRUS Parla il ministro della Salute: “In questo momento la situazione è assolutamente sotto controllo” [… - SkyTG24 : 'Gli italiani devono stare tranquilli, abbiamo adottato le misure più efficaci', il premier #Conte ha parlato del… -