Coronavirus, l’appello dei giovani italo-cinesi: “Non fateci tornare estranei” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Sono il solito italo cinese che fa parte della tua vita”, “che è andato a scuola con te, che ti ha passato il compito di matematica all’esame, che giocava con te a calcio, che ti serve cappuccino e brioche tutte le mattine, che ama la moda italiana, che tifa Valentino Rossi, che ama più la pizza del pollo con le mandorle”, “quindi non trattarmi come un virus”. Così su Fb un appello dell’Unione giovani italo cinesi, con sede a Osmannoro (Firenze), contro le discriminazioni stimolate dall’emergenza Coronavirus. Lo ha firmato Massimiliano Martigli Jjiang, nato in Cina ma dall’età di 7 anni in Italia. “Il pregiudizio e la diffidenza ci farà diventare di nuovo estranei, estranei che non siamo, perché siamo umani, uguali a quelli che ogni giorno lottano per ottenere una serena vita e sprazzi di felicità qui in Italia. ... meteoweb.eu

coronavirus_tw : Fra una cazzata e l'altra faccio appello affinchè non vi facciate prendere dal panico. Siamo in buone mani… - Notiziedi_it : Coronavirus, l’appello del Codacons: “Stop all’Angelus e alla Maratona di Roma” - maurocarafa31 : RT @ODG_CNOG: #Coronavirus L'appello del Cnog ai #giornalisti: verificare scrupolosamente le fonti, senza omettere i fatti e senza allarmis… -