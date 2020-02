Coronavirus, l’allarme dell’OMS: “Rischio epidemie interne” (Di sabato 1 febbraio 2020) Gauden Galea, il rappresentante dell’OMS a Pechino in un’intervista ha lanciato l’allarme globale sul Coronavirus, con un appello a prepaparsi per possibili epidemie interne oltre a quella in atto in Cina. Coronavirus, l’OMS lancia l’allarme Il Coronavirus continua a mietere vittime e diffondersi a macchia di leopardo. Se prima solo la Cina era preoccupata, ora i nuovi casi riscontrati in Francia, Germania e Italia hanno attenzionato i piani alti della sanità mondiale. In un’intervista rilasciata ad Associated Press, il rappresentante dell’OMS a Pechino Gauden Galea ha commentato l’epidemia del virus, lanciando un chiaro allarme a tutti i paesi a rischio: “I paesi devono prepararsi per identificare i casi il più presto possibile ed essere pronti per un controllo interno delle epidemie, se ciò accade “. Apple chiude in ... notizie

