Coronavirus, la tv scopre il cibo cinese. Ma la ristoratrice invitata è sempre la stessa (Di sabato 1 febbraio 2020) Nei giorni terribili dominati dal Coronavirus occorrono gesti simbolici, rassicuranti, di vicinanza. La popolazione cinese non va lasciata sola e ogni programma decide di mettere in scena la propria campagna di sensibilizzazione.I ristoranti cinesi si sono improvvisamente svuotati. Bisogna dunque trovare un rimedio alla psicosi dilagante. Giovedì sera ha cominciato Corrado Formigli, protagonista dell’assaggio di involtini di verdura alla griglia nel corso di Piazzapulita. Il tempo di far trascorrere la notte e L’Aria che tira ha concesso il bis, per arrivare al pomeriggio con il supporto de La vita in diretta.Coronavirus, la tv scopre il cibo cinese. Ma la ristoratrice invitata è sempre la stessa pubblicato su TVBlog.it 01 febbraio 2020 03:09. blogo

