Coronavirus, la testimonianza Fake di un italiano a Wuhan (AUDIO) (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, la testimonianza Fake di un italiano a Wuhan che ha gettato nel panico il nostro paese. L’AUDIO riporta notizie non confermate Nelle ultime ore si è sparso un AUDIO su WhatsApp che ha mandato nel panico migliaia di persone in Italia. Nel messaggio registrato si sente un nostro connazionale parlare della situazione a Wuhan, … L'articolo Coronavirus, la testimonianza Fake di un italiano a Wuhan (AUDIO) proviene da www.inews24.it. inews24

Agenzia_Ansa : Studente italiano a #Wuhan 'Restiamo tutti chiusi in casa' La testimonianza all'ANSA VIDEO 'Città bloccata sia in e… - marino29b : RT @GhitaIacono: #coronarovirus #coronavirusitalIa #coronavirus Attenzione alle bufale. - andvaccaro : La testimonianza di un italiano in Cina su Coronavirus con 9000 morti a Wuhan: è tutto inventato -