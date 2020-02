Coronavirus, la Cina tranquillizza: “Quasi 250 persone sono guarite” (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo l’allarme diffuso nei giorni precedenti e la conseguente psicosi generatasi, dalla Cina giungono notizie positive e rassicuranti relative al numero di persone guarite dal Coronavirus. Questo è infatti pari a 243, una cifra che sta raggiungendo quella relativa ai decessi che si aggira intorno ai 260. persone guarite dal Coronavirus Nonostante venerdì 31 gennaio 2020 sia stato il giorno record per numero di vittime, che dalle 213 della giornata precedente è salito a 259, si è registrato anche il record di pazienti guariti e dimessi. Stando ai report pubblicati dalle autorità sanitarie di Wuhan in sole 24 ore gli ospedali della zona hanno dimesso 72 individui. sono dunque 243 in tutto coloro che hanno superato la malattia e hanno potuto far ritorno a casa dopo il ricovero. Per le cure vengono utilizzate sia tecniche di mediCina locale che tradizionale. Tante le immagini diffuse ... notizie

pietroraffa : Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra un ragazzo cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, c… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -