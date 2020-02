Coronavirus, la Cina sapeva: 10 giorni di silenzio dietro al contagio (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus e il silenzio della Cina: 10 giorni cruciali per il contagio Per l’emergenza Coronavirus, il silenzio iniziale della Cina sarebbe stato cruciale per il contagio dell’epidemia. Secondo notizie stampa, inizialmente le autorità cinesi imposero il silenzio ai medici che avevano rilevato i primi casi di polmonite sospetta. Coronavirus, la Cina agisce in ritardo Dopo le notizie dei primi casi, nel dicembre scorso, la polizia ha tentato di non creare allarmismi, costringendo al silenzio i medici e i ricercatori, ma evidentemente non era possibile. Così la massima autorità del regime ha parlato e ha messo in guardia sulla gravità della situazione. Poi le foto delle centinaia di ruspe che edificano in pochi giorni un ospedale a Wuhan non potevano essere censurate. E così il regime ha dovuto ammettere. La situazione è molto grave, e peggiorerà, ha detto Xi. L’Europa fa ... tpi

