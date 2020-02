Coronavirus, la Cina ferma i matrimoni per il terrore contagio: scuole e aziende chiuse (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra le ultime province e città a bloccare le aziende e il loro ritorno alle attività dopo la fine del Capodanno lunare ci sono Shanghai e Xìan. Con il controesodo biblico che... ilmessaggero

pietroraffa : Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra un ragazzo cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, c… - luigidimaio : Ringrazio tutto il personale dell’Unità di Crisi e della rete diplomatica e consolare italiana in Cina per il loro… - virginiaraggi : Assolutamente ingiustificato il cartello comparso in un bar vicino Fontana di Trevi che vieta l’ingresso alle perso… -