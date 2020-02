CORONAVIRUS ITALIA E MONDO/ Cina, "250 persone sono già guarite" (Di sabato 1 febbraio 2020) CORONAVIRUS ITALIA e MONDO, i due pazienti cinesi attualmente in cura allo Spallanzani di Roma. Da Pechino dati incoraggianti sulla possibilità di guarire dal virus. ilsussidiario

