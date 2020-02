Coronavirus in Italia, il nuovo bollettino medico: «Le condizioni della coppia restano discrete» (Di sabato 1 febbraio 2020) restano stabili e «discrete» le condizioni dei due pazienti, provenienti da Wuhan, risultati positivi al Coronavirus, ricoverati dallo scorso 30 gennaio all’ospedale Spallanzani di Roma. «In merito ai due cittadini di nazionalità cinese provenienti dalla città di Wuhan positivi al test del nuovo Coronavirus, attualmente ricoverati presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, si comunica che le loro condizioni cliniche sono in continuo monitoraggio da parte del personale della struttura sanitaria», si legge nel bollettino di oggi, 1 febbraio. «La donna, 65 anni, ha accusato nausea e vomito, mentre l’uomo, 66 anni, presenta un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale, nonché febbre associata a tosse e astenia». Sono queste le informazioni contenute nel secondo bollettino medico diffuso dall’ospedale Spallanzani ... open.online

