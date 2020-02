Coronavirus in Italia, cosa prevede lo stato di emergenza sanitaria (Di sabato 1 febbraio 2020) Allarme Coronavirus, l’Italia dichiara lo stato di emergenza sanitaria per i prossimi sei mesi. Ma cosa prevede questo stato? E chi gestirà la situazione? Gli ultimi giorni di gennaio in Italia sono stati caratterizzati da due eventi destinati a rimanere nella storia del nostro paese. I primi due casi di contagio da Coronavirus sul territorio nazionale e la decisione del governo di dichiarare l’emergenza sanitaria per far fronte all’emergenza. Ma cosa prevede l’emergenza sanitaria, quali sono le norme previste e i meccanismi che entrano in funzione? cosa prevede lo stato di emergenza sanitaria Lo stato di emergenza sanitaria prevede la nomina di un commissario incaricato di gestire i fondi stanziati e i di fissare un piano normativo per gestire i problemi legati – in maniera diretta o indiretta – al contagio. La Protezione Civile gestisce ... newsmondo

