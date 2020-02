Coronavirus, in Italia 32 persone sotto osservazione. I due turisti ricoverati a Roma sono in «condizioni discrete» (Di sabato 1 febbraio 2020) Test in corso su casi sospetti in Lombardia. In Cina, i contagi sono 12mila. Apple chiude negozi e uffici. Pechino chiede ai cittadini di rinviare matrimoni corriere

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -