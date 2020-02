Coronavirus in Cina: “Il governo ha ritardato a lanciare l’allarme” (Di sabato 1 febbraio 2020) I medici in Cina avevano avvisato il governo locale sul pericolo del Coronavirus ma l’allarme è partito troppo tardi. Solo il 20 gennaio, dieci giorni dopo l’identificazione del virus, il presidente Xi Jinping, ha citato per la prima volta l’epidemia. Coronavirus in Cina: “L’allarme partito tardi” A denunciarlo non solo i media occidentali ma anche quelli legati al regime che puntano il dito contro il sindaco Zhou e il governatore provinciale Wang. Lo stesso sindaco ha ammesso che: “Gli avvertimenti non sono stati sufficienti” però spiega anche alla televisione che non avrebbe potuto fare di più. I medici avevano lanciato l’allarme già a fine dicembre come dimostrano i messaggi dei ricercatori scientifici di Wuhan all’Oms. I politici locali hanno anche confermato di aver messo a tacere i segnali lanciati dagli stessi dottori. Secondo quanto si ... notizie

pietroraffa : Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra un ragazzo cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, c… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -