Coronavirus, in Cina 259 morti e 11mila contagi: Apple chiude tutti i negozi del Paese, alto rischio anche in Australia (Di sabato 1 febbraio 2020) E’ di 259 morti e oltre 11 mila contagiati l’ultimo bilancio ufficiale che giunge da Pechino sull’epidemia di Coronavirus. Il precedente bilancio ufficiale, risalente a circa 24 ore fa, contava 213 morti e duemila contagiati. Due ore fa la notizia di 45 nuovi decessi, il che portava il totale a 258. tutti i decessi delle ultime 24 ore tranne uno – ha precisato la Commissione sanitaria nazionale cinese – sono avvenuti nella provincia di Hubei, epicentro del focolaio ormai diffuso in tutto il mondo. I contagi diagnosticati nelle 24 ore sono stati 2.102, e hanno portato il totale nazionale a 11.791. E questo nonostante le restrizioni senza precedenti imposte la scorsa settimana a milioni di persone in Hubei e le misure preventive severissime adottate in altre parti del Paese. Apple chiude tutti i suoi negozi del Paese La Apple ha annunciato la chiusura ... meteoweb.eu

