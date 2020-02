Coronavirus, il secondo bollettino medico dello Spallanzani: “Pazienti in condizioni discrete” (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, il secondo bollettino medico dell’ospedale Spallanzani sui due cinesi affetti dal virus: “Le loro condizioni sono discrete”. Dall’ospedale Spallanzani di Roma arriva il secondo bollettino medico sui due pazienti casi zero di Coronavirus in Italia. Come confermato dallo staff medico dell’istituto, i due cittadini cinesi sono in discrete condizioni di salute. Coronavirus, il secondo bollettino medico dello Spallanzani Il secondo bollettino medico dello Spallanzani fa il punto sulle condizioni di salute dei due soggetti colpiti dal Coronavirus. “La donna di 65 anni, pur mantenendo condizioni cliniche discrete ha presentato nella giornata odierna un episodio di nausea e vomito. L’uomo di 66 anni attualmente è in condizioni cliniche stazionarie, con un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale. Presenta febbre ... newsmondo

LegaSalvini : SALVINI INTERVIENE SUL CORONAVIRUS, SECONDO IL LEADER DELLA LEGA CI VOGLIONO PIÙ CONTROLLI - davidefaraone : Due i virus da arginare: il #coronavirus su cui l’Italia sta lavorando tanto, poi c’è quello della psicosi, contagi… - welikeduel : Le tre fasi dell'accettazione della psicosi da coronavirus secondo il gggenio @makkox #propagandalive -