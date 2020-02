Coronavirus, il punto in Italia: rimangono 2 i casi confermati, per le autorità la situazione è sotto controllo (Di sabato 1 febbraio 2020) Mentre continuano ad aumentare i morti e i contagi del Coronavirus cinese e con la notizia dei due turisti cinesi in Italia contagiati dal virus, è facile cadere nella psicosi da Coronavirus. Ma la situazione in Italia è sotto controllo, come dimostrato dagli esiti negativi di tutti i test sui casi considerati sospetti sul territorio Italiano. Le autorità invitano alla calma e a non farsi prendere dall’allarmismo. Il punto della situazione in Italia sul temutissimo virus che sta tenendo in allerta tutto il mondo. Regione Lazio: donna cinese di Frosinone negativa al test “La donna di nazionalità cinese residente a Frosinone che è stata portata il 31 gennaio presso l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani è negativa al test per il nuovo Coronavirus. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare lo stato complessivo della salute”. Lo ... meteoweb.eu

msgelmini : #coronavirus Venga convocato a Palazzo Chigi tavolo permanente con tutte le forze presenti in Parlamento per prende… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: a che punto stiamo? L'appuntamento su - Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 dritto al punto: il #proporzionale come il #coronavirus -