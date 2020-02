Coronavirus, il ministro Speranza: “Il sistema sanitario italiano è forte, siamo in grado di farcela” (Di sabato 1 febbraio 2020) Il ministro della Salute è tranquillo: “Abbiamo il più alto livello di prevenzione in Europa, non dobbiamo avere paura”. I due casi confermati di Coronavirus a Roma hanno inserito l’Italia nella lista dei paesi ufficialmente coinvolti nell’epidemia. La tensione sta salendo: la gente ha paura del contagio. siamo al sicuro? Le procedure funzionano? Alcune risposte … L'articolo Coronavirus, il ministro Speranza: “Il sistema sanitario italiano è forte, siamo in grado di farcela” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

