Coronavirus, il ministro della Salute Speranza: “Stato di emergenza è una misura precauzionale”. E replica a Salvini (Di sabato 1 febbraio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza parla del Coronavirus: “Ci sono sei casi in Germania, sei in Francia, due in Gran Bretagna, due in Italia, uno in Finlandia. Questi sono i numeri certificati dal Centro Europeo per la Sorveglianza. Rispetto a questa fotografia non c’è bisogno di nessun allarmismo” e “vanno sfatate tutte le fake news che riguardano ad esempio il cibo cinese, prive di ogni fondamento di carattere scientifico”. Il ministro ha rilasciato queste dichiarazioni intervistato oggi da diversi quotidiani. Lo stato di emergenza, spiega sul Fatto Quotidiano, “è una misura precauzionale che ci consentirà di avere all’occorrenza soldi, personale e strumenti nel modo più veloce possibile. Viene presa quando l’Oms dichiara lo stato di emergenza, come ieri; l’abbiamo già presa nel 2003 di fronte al caso ... tpi

