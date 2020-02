Coronavirus, il ministro della Salute Speranza: “Non abbiate paura. Basta allarmismi e fake news” (Di sabato 1 febbraio 2020) "L’Italia è un grande e forte Paese, non deve avere paura. Quindi nessun allarmismo, vogliamo dare un messaggio di serenità assoluta. Il Servizio sanitario italiano è forte, in grado di governare questa vicenda": così il ministro della Salute, Roberto Speranza, tranquillizza i cittadini sul Coronavirus e avverte contro la diffusione di fake news. fanpage

