Coronavirus, il ministro della salute: “Lo tratteremo come la peste” (Di sabato 1 febbraio 2020) Allarme Coronavirus, parla il ministro della salute Roberto Speranza. Il politico rassicura tutti ma sottolinea l’azione aggressiva del Governo per evitare ogni problema. Coronavirus, parla il ministro della salute Roberto Speranza. Dopo i primi provvedimenti tra cui il blocco dei voli da e per la Cina, il politico ha rilasciato un’intervista a La Repubblica oggi … L'articolo Coronavirus, il ministro della salute: “Lo tratteremo come la peste” proviene da www.inews24.it. inews24

