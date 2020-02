Coronavirus, il ministero: «A scuola domani gli studenti tornati dalla Cina senza sintomi» (Di sabato 1 febbraio 2020) Gli studenti tornati in Italia dalla Cina, che non presentano sintomi da Coronavirus, possono regolarmente entrare a scuola. Lo dispone la circolare congiunta del ministero della Salute e... ilmessaggero

Mov5Stelle : ??In diretta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le mie dichiarazioni alla stampa… - RaiNews : Il ministero della Salute ha pubblicato sul suo portale le risposte alle domande più frequenti per aiutare a fare l… - RaiNews : Il Centro nazionale spagnolo di microbiologia ha confermato il primo caso positivo di coronavirus in Spagna. Il min… -