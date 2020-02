Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: «Coppia cinese in discrete condizioni di salute» (Di sabato 1 febbraio 2020) La Coppia di turisti cinesi ricoverata dallo scorso 29 gennaio allo Spallanzani dopo essere risultata positiva al test per il nuovo Coronavirus è «in continuo monitoraggio ma in discrete condizioni». È il primo bollettino emesso dall’istituto romano contro le malattie infettive, in merito allo stato di salute dell’uomo e della donna, originari di Wuhan, che hanno soggiornato a Roma presso l’hotel Palatino. LEGGI ANCHE –> I due turisti cinesi contagiati: «Non siamo andati in giro per Roma, sempre in camera al Palatino» I risultati del bollettino Il bollettino dell’ospedale Spallanzani di Roma, in merito ai due casi confermati di Coronavirus, recita quanto segue: «La donna di 65 anni, pur mantenendo condizioni cliniche discrete, ha presentato nella giornata odierna un episodio di nausea e vomito. L’uomo di 66 anni attualmente è in condizioni cliniche ... giornalettismo

