Coronavirus: il 31 gennaio il bilancio più drammatico. Primo caso anche in Spagna (Di sabato 1 febbraio 2020) 259 morti, 11.943 contagiati dal Coronavirus stando agli ultimi bollettini: soltanto nella giornata di ieri, sono stati 46 i decessi e 2102 i nuovi casi in Cina. La giornata peggiore da quando l’epidemia ha preso piede nel gigante asiatico, mentre il contagio si allarga in sempre più stati. Primo caso in Spagna, bilancio in Cina si aggrava È infatti in Spagna che si registra l’ultimo caso accertato di Coronavirus in Europa: lo ha annunciato il ministro della Sanità iberico, precisando che il Primo contagio è avvenuto a La Gomera, nelle Canarie. Il paziente in realtà è di nazionalità tedesca e, come precisa Madrid, per ora resterà in isolamento nell’ospedale di La Gomera. La Spagna era per ora stata risparmiata dal Coronavirus che invece aveva fatto registrare casi in Francia, Uk e Italia stessa. La situazione più critica rimane però in Cina, dove entro i confini nazionali si ... thesocialpost

