Coronavirus, i due turisti cinesi contagiati: «Non siamo andati in giro per Roma, sempre in camera al Palatino» (Di sabato 1 febbraio 2020) Sono due turisti cinesi di Wuhan i primi casi ufficiali in Italia ad aver contratto il Coronavirus. La coppia, marito e moglie, è arrivata a Roma il 28 gennaio scorso e ha alloggiato presso l’hotel Palatino a via Cavour. Dopo essersi sentiti male, i due sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale Spallanzani, dove dormono in isolamento in stanze separate, sigillate, come gli altri pazienti sottoposti a controlli per sospetto contagio. LEGGI ANCHE –> Salvini dice che l’Italia ha perso tempo: ma è il primo Paese a interrompere i voli con la Cina «Non siamo andati in giro per Roma» Il personale sanitario che si occupa del loro caso afferma che le condizioni dei pazienti sono discrete. E i due non sembrano affatto preoccupati: «siamo sereni e vogliamo tranquillizzare tutti», le dichiarazioni riportate dal quotidiano Corriere della Sera. «Abbiamo contratto il ... giornalettismo

