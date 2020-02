Coronavirus, i due coniugi cinesi allo Spallanzani "in isolamento": ecco cosa vuol dire (Di sabato 1 febbraio 2020) cosa vuol dire essere in isolamento per una malattia infettiva? Non c?è da immaginare uno scenario tipo carcere di Alcatraz. Negli ospedali con i reparti di malattie infettive si tratta... ilmessaggero

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - MinisteroSalute : Primi due casi confermati di nuovo #coronavirus in Italia. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati all'Istituto… - matteosalvinimi : ?? CONFERMATI i primi due casi di #coronavirus in Italia (due turisti cinesi), CHIUSO il traffico aereo con la Cina,… -