Coronavirus, gli Usa dichiarano emergenza sanitaria nazionale (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, le ultime notizie: gli Usa dichiarano emergenza sanitaria nazionale Coronavirus ULTIME NOTIZIE – È emergenza sanitaria anche negli Usa a causa del Coronavirus: nel paese sono confermati i sei casi di contagio finora accertati. Gli Stati Uniti hanno deciso di far scattare la quarantena obbligatoria per gli americani evacuati mercoledì da Wuhan e tenerli in isolamento in una base militare in California. Il governo ha deciso anche di vietare l’ingresso a tutti i cittadini stranieri che sono stati in Cina nelle ultime due settimane. Washington imporrà anche una quarantena di 14 giorni agli americani che tornano dalla regione cinese di Hubei, dove si trova Wuhan. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi, con il Coronavirus “siamo di fronte ad una minaccia per la salute pubblica senza precedenti”. Corona virus, ... tpi

