Coronavirus, Federalberghi: "Già persi 500mila turisti cinesi" (Di sabato 1 febbraio 2020) Per quanto riguarda il problema delle disdette e delle cancellazioni dovute allo stop dei voli e alle restrizioni per limitare il diffondersi del Coronavirus il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca è molto netto: “I conti sono presto fatti: ci basiamo sullo scorso anno quando in Italia abbiamo toccato i 4 milioni e mezzo di arrivi dal mercato cinese. A febbraio l’anno scorso era 450-500 mila arrivi. E quest’anno zero! Non c’è un calo, è zero e basta.Il presidente di Federalbergi aggiunge: “E riteniamo che almeno nel primo semestre di quest’anno il mercato cinese sarà off limits”.“Sottolineiamo però - prosegue Bocca - che non stiamo registrando rallentamenti sui paesi limitrofi alla Cina. Da Taiwan o dalla Corea la gente continua a viaggiare tranquillamente. Al momento è quindi un calo ... huffingtonpost

