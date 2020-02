Coronavirus, ecco il numero verde della Regione Campania per le informazioni ai cittadini (Di sabato 1 febbraio 2020) La Regione Campania ha deciso di istituire un numero verde con l'obiettivo di fornire informazioni ai cittadini in merito al Coronavirus 2019-nCoV scoperto in Cina. Il numero è 800909699 e sarà attivo dal 5 febbraio alle ore 14. In seguito sarà attivo dalle 8 alle 20. fanpage

pietroraffa : Salgo su un treno per Pesaro. Nella carrozza entra un ragazzo cinese. Una tizia esclama ad alta voce:'Ecco qua, c… - MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus, domande e risposte con il presidente @istsupsan ? Qual è la situazione attuale, dopo i casi c… - GiuseppeConteIT : ?? Coronavirus, ecco la mia intervista di questa sera al Tg5: -