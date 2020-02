Coronavirus, dai Simpson al Papa: i meme non risparmiano l'epidemia cinese (Di sabato 1 febbraio 2020) C'è anche chi ci scherza su. L'inevitabile ondata di ironia si propaga sui social di pari passo con il virus, scatenando - come accede spesso nelle calamità - ilarità e indignazione repubblica

AlicelikeAudrey : Nella foga di non farvi contagiare dai cinesi occhio a non farvi contagiare dai razzisti. #LodoGuenzi #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, per il direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani è 'quasi impossibile il contagio dai due turi… - elvira_serra : Il contagio più pericoloso del #coronavirus: la perdita del buon senso... Dalle chat delle mamme ai cartelli contro… -