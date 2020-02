Coronavirus, critiche a La7: in onda il film Virus Letale, per la puntata speciale di Atlantide (Di sabato 1 febbraio 2020) In un momento in cui in tutto il mondo si discute di CoronaVirus, qualcuno non ha gradito la scelta di La7 di mandare in onda il film "Virus Letale". La rete ha scelto di inserire il film con Dustin Hoffman all'interno di un appuntamento speciale con "Atlantide - Storie di uomini e di mondi", ma in rete c'è chi lo ha trovato poco opportuno. fanpage

La7tv : #ottoemezzo @beppesevergnini lancia un appello agli elettori della Lega e a @matteosalvinimi stesso dopo le sue cri… - CaddeoLorenzo : @matteosalvinimi Insomma, persa la carta del Coronavirus, persa quella dell'immigrazione, cadute le critiche su Eur… - alessio_dolci : RT @La7tv: #ottoemezzo @beppesevergnini lancia un appello agli elettori della Lega e a @matteosalvinimi stesso dopo le sue critiche al gove… -