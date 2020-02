Coronavirus: cos’è, che sintomi ha, quali misure adottare (Di sabato 1 febbraio 2020) Evitate i luoghi affollatiUtilizzate mascherineCoprite bocca e nasoPulite le superficiLavatevi spesso le maniEvitate lo sfregamento degli occhiEvitate il contatto direttoState a casaIl Coronavirus è la nuova epidemia – sorta in Cina e diffusasi anche in altri Paesi – che sta creando situazioni di allerta (in alcuni casi giustificata in altri no) e destando preoccupazione in tutto il mondo, Italia inclusa. Ma cosa succede esattamente al corpo infettato dal Coronavirus? È necessario prevenire o comunque proteggersi da questo virus? Per fare chiarezza e fornire alcuni consigli utili, ne abbiamo parlato con Giuseppe Moschella, infettivologo di base a Torino e a Cuneo. In cosa consiste il Coronavirus esattamente? Il nuovo virus in circolazione viene semplicemente chiamato Coronavirus, ma è un’inesattezza: «Parlando di tipologie di Coronavirus umani, identificati per la ... vanityfair

