Coronavirus, cosa prevede il piano del commissario Borrelli per fermare il contagio in Italia (Di sabato 1 febbraio 2020) Coronavirus, il piano di Borrelli per fermare l’emergenza in Italia Per far fronte all’avanzare del Coronavirus il governo italiano ha nominato Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, come commissario straordinario (qui il suo profilo). Dopo i due casi conclamati a Roma di una coppia di cinesi ricoverati allo Spallanzani, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato lo stato d’emergenza per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stanziando 5 milioni di euro. È la prima volta che l’Italia decreta lo stato d’emergenza in conseguenza di un rischio sanitario legato alla diffusione del virus. Come ulteriore misura precauzionale si è deciso per la chiusura del traffico aereo da e per la Cina. Ma qual è esattamente il piano di Borrelli per fermare l’epidemia? TUTTI GLI ... tpi

welikeduel : 'La paura si diffonde con l'ignoranza. La paura ce l'hai davanti a una porta socchiusa, perché dietro potrebbe esse… - matteorenzi : In fasi come queste occorre mettere da parte le polemiche: il #Coronavirus è una cosa seria, non roba da populisti.… - Giorgiolaporta : Cosa avverrebbe se una persona infetta dal #coronavirus sbarcasse non a #Civitavecchia ma nei tanti #portiaperti de… -