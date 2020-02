Coronavirus, confermati due casi in Italia | Ecco lo stato di emergenza (Di sabato 1 febbraio 2020) Stanziati cinque milioni di euro per combattere l’emergenza legata all’epidemia. Intanto sono dodici le persone ricoverate allo “Spallanzani”. Il Coronavirus ha ufficialmente colpito anche nel nostro Paese. Sono infatti stati confermati i due casi di contagio resi noti nelle scorse ore come “presunti”. È la prima volta che l’Italia dichiara lo stato di emergenza come … L'articolo Coronavirus, confermati due casi in Italia Ecco lo stato di emergenza proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

