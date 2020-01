Coronavirus, come evolverà l’epidemia? I possibili scenari vanno da 39.000 a 190.000 casi (Di sabato 1 febbraio 2020) Mentre continuano ad aumentare i contagi a causa del Coronavirus 2019-nCov, i ricercatori di tutto il mondo cominciano a costruire modelli che permettano di capire come potrà evolversi la diffusione del virus e quale dimensione potrà assumere. I modelli, resi noti dalla rivista Nature sul suo sito, al momento riguardano esclusivamente la zona di Wuhan, la grande città della Cina orientale focolaio dell’epidemia. Soltanto qui, il numero di casi è sufficientemente alto per poter elaborare uno scenario. È emerso dunque che l’epidemia potrebbe crescere fino a causare un numero di casi che va da un minimo di 39.000 a 190.000 casi. La notevole differenza tra le cifre è dovuta alla differenza nei dati relativi al comportamento del virus, come quelli sui tempi di incubazione e soprattutto sul tasso di diffusione. AP/LaPresse Il più ottimista è lo scenario pubblicato dal ... meteoweb.eu

ShooterHatesYou : Guardate quanto è irresponsabile il politico più potente, influente, ascoltato e seguito d'Italia. Quale messaggio… - AlessiaMorani : #Salvini è un #NoVax e oggi fa campagna elettorale sul #coronavirus. Volevo solo informarvi come si scrive cialtron… - matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… -