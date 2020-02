Coronavirus, circolare: a scuola studenti da Cina senza sintomi (Di sabato 1 febbraio 2020) L’epidemia di Coronavirus a livello globale ha creato numerose preoccupazioni anche in Italia. Uno degli ambiti sotto controllo è quello scolastico. Dopo i timori di una parte di genitori e docenti, è arrivata una circolare predisposta dal Ministero della Salute e diramata dal Ministero dell'Istruzione agli Uffici Scolastici Regionali e, attraverso questi, alle scuole. Nel testo non si rileva alcuna preclusione a frequentare la scuola per gli studenti che sono arrivati in Italia dalla Cina e che non presentano i sintomi del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LE PRIME FOTO DEL VIRUS ISOLATO IN LABORATORIO). Cosa prevede la circolare A chiedere chiarimenti sul da farsi erano stati i presidi. La circolare prevede, in particolare, che per gli studenti universitari rientrati dalla Cina nelle ultime 2 settimane, occorra "monitorare la eventuale insorgenza di ... tg24.sky

