Coronavirus cinese blocca la produzione tecnologica, smartphone a rischio? (Di sabato 1 febbraio 2020) La Cina è sotto l’occhio del mondo intero a causa del Coronavirus che si è diffuso dalla città di Whuan, nella provincia di Hubei, uno dei nuovi poli tecnologici cinesi che sta crescendo grazie ad ingenti investimenti.Aziende come Motorola, OnePlus, ZTE, Huawei, TCL ed Apple hanno almeno una cosa in comune, sono tutti fatti in Cina.A rischio la catena di approvvigionamento per l’industria tecnologica. La catena comprende molte strutture collegate alle principali città tecnologiche, come la capitale Pechino e la capitale finanziaria Shanghai, nonché Hong Kong, Guangzhou e Shenzhen, situate nella “Greater Bay Area” della provincia del Guangdong nella Cina meridionale.Un virus umano che colpisce anche gli smartphoneMa, grazie all’impressionante domanda di prodotti cinesi, le città tecnologiche emergenti come Chengdu, Zhengzhou, Nanchino, Xian e proprio Wuhan ... pantareinews

