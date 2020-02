Coronavirus, Borrelli: «Non chiudiamo le frontiere». Lunedì rimpatrio di 67 italiani, andranno alla Cecchignola. (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Coronavirus continua a mietere vittime: con i suoi 46 nuovi decessi e i suoi 2.102 nuovi casi confermati, venerdì è stata la giornata con il bollettino più grave... ilmessaggero

DPCgov : #Coronavirus #31gennaio Non creiamo allarmismi ma lavoriamo tutti insieme per fare prevenzione. Guarda il video del… - DPCgov : #Coronavirus: #31gennaio In corso il Comitato Operativo di #protezionecivile. Il Capo Dipartimento Borrelli è stato… - DPCgov : ??#Coronavirus #31gennaio Borrelli ha convocato alle ore 17 il #ComitatoOperativo di #protezionecivile per assicurar… -