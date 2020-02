Coronavirus, bollettino dello Spallanzani: “Coppia in condizioni discrete” (Di sabato 1 febbraio 2020) L’ospedale Spallanzani di Roma ha fornito il secondo bollettino medico relativo alle condizioni dei due pazienti cinesi risultati positivi ai test del Coronavirus. Ha inoltre aggiunto che sono sotto costante osservazione anche i 20 turisti appartenenti al loro stesso gruppo e intercettati su un pullman diretto a Cassino. Coronavirus: il bollettino medico dello Spallanzani L’istituto ha diffuso un comunicato contenente gli aggiornamenti sullo stato di salute delle uniche due persone infettate in Italia. I medici hanno fatto sapere che le loro condizioni continuano a essere discrete, anche se la donna oggi ha dovuto far fronte a episodi di nausea e vomito. Il marito invece si trova in condizioni cliniche stazionarie con un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale. Egli ha ancora la febbre con tosse e astenia. Il personale continua a monitorarli e ad osservarli ... notizie

