Coronavirus, Australia blocca l’ingresso a tutti gli stranieri dalla Cina: Pechino sempre più isolata (Di sabato 1 febbraio 2020) Anche l’Australia blocca l’ingresso di cittadini stranieri nel Paese per tentare di arginare la diffusione del Coronavirus. A partire da oggi e per quindici giorni l’ingresso sarà consentito soltanto a «cittadini Australiani, residenti nel Paese, persone a carica, tutori legali o coniugi». Così ha dichiarato il premier Scott Morrison dopo un vertice con i responsabili della Salute del Paese. Esclusi quindi tutti i cittadini stranieri, non soltanto coloro che hanno recentemente viaggiato in Cina o nella provincia dell’Hubei. Ma sono diversi i paesi nel mondo che hanno adottato misure simili, riducendo gli ingressi di cittadini cinesi e stranieri nel tentativo di arginare la diffusione del nuovo Coronavirus. I Paesi asiatici Lo Sri Lanka, la Malaysia e il Kazakistan hanno introdotto delle restrizioni sui visti per i cittadini cinesi. Successivamente, anche ... open.online

