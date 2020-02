Coronavirus, allestito dormitorio a Fiumicino: 400 brandine per turisti cinesi bloccati in aeroporto (Di sabato 1 febbraio 2020) All'aeroporto di Fiumicino sono state portate 400 brandine per i turisti cinesi bloccati dopo la chiusura dello spazio aereo da e per la Cina. Il dormitorio allestito allo scalo di Leonardo Da Vinci rimarrà fino a cessata emergenza. E intanto lunedì è in arrivo un volo militare proveniente da Wuhan per riportare in Italia i cittadini italiani che hanno chiesto il rimpatrio. fanpage

