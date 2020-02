CorMez: il Napoli valuta di estromettere Younes anche dalla lista del campionato (Di sabato 1 febbraio 2020) Del mercato invernale del Napoli resta il caso Amin Younes. Il tedesco ha rifiutato tutte le proposte avanzate. Sampdoria, Parma, Genoa, Torino, Sassuolo, Olympiacos. Ha chiuso tutte le porte, scrive il Corriere del Mezzogiorno. E adesso rischia l’esclusione dalle liste. “Younes, poi, ha rifiutato le proposte di Sampdoria, Parma, Genoa, Torino, Sassuolo e Olympiakos. Non ha ascoltato gli spifferi dagli Emirati Arabi, è disposto a partire solo per offerte a titolo definitivo da club importanti, il Napoli spera nel mercato russo che termina il 21 febbraio. L’esterno offensivo tedesco, come Malcuit e Ghoulam, andrà fuori dalla lista Champions per lasciar spazio a Demme, Lobotka e Politano”. Non solo le liste Champions, però. “Younes rischia di essere estromesso anche dalla rosa per il campionato, il Napoli sta valutando la sua situazione, potrebbe anche pensare di ... ilnapolista

