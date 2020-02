Confronto casalingo per la Miwa Energia contro il Nola (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Oggi pomeriggio alle 18:00, e non di domenica come al solito, la Miwa Energia del presidente Zullo affronta il fanalino di coda questo campionato C.A.P. Nola. La partita è valida per la quarta giornata di andata di un torneo che ha visto finora i beneventani vincere tutte le partite al contrario degli ospiti fermi a 4 punti ed in difficoltà. Un match che comunque tiene alta la concentrazione degli uomini di coach Annecchiarico, abituati ad affrontare tutti gli incontri a testa alta per evitare di incappare in passi falsi. Recuperato Moccia che anche oggi seguirà la squadra probabilmente dalla panchina con la possibilità di iniziare a riassaporare il campo. La presenza del cestista cresciuto proprio nel Nola è di fondamentale importanza per la Miwa per il prosieguo trionfale del campionato. L'articolo Confronto casalingo ... anteprima24

