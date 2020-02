CONFINDUSTRIA/ E l'obiettivo che aiuta l'Italia da 110 anni (Di sabato 1 febbraio 2020) CONFINDUSTRIA festeggia 110 anni. La crescita dell'economia è stata ed è il punto di approdo di tutte le azioni messe in campo ilsussidiario

FrancescaFilom5 : RT @ConfindustriaEU: ?? 28-29 gen | Il Gruppo Tecnico Energia di @Confindustria si riunisce in Delegazione per una serie di incontri istituz… - LegacoopPiemont : RT @mauro_lusetti: #sostenibilità #lavoro #investimenti #fiducia #responsabilità dei corpi intermedi Questi i 5 target del manifesto 'La b… - FedSolidarieta : RT @Confcoopiemonte: ??Un risultato e una firma che segnano il primo accordo di collaborazione in #Piemonte tra associazioni di categoria co… -