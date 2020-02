Conferenza stampa Sarri: “Fiorentina pericolosa. Emre Can? Normale…” (Di sabato 1 febbraio 2020) Conferenza stampa Sarri – Juventus che deve tornare alla vittoria. Il ko contro il Napoli costa ai bianconeri un allungo in classifica che poteva iniziare a definire la corsa scudetto. Adesso con l’Inter a -3 e la Lazio potenzialmente a -2, i bianconeri hanno il loro destino nelle proprie mani. Sono padroni del loro campionato. Sarri, come ogni vigilia che si rispetti, parlerà in Conferenza stampa all’Allianz Stadium. Pochi dubbi di formazione, tra cui sempre il solito: tridente o non tridente? Il tecnico risponderà alle domande di mercato, che ormai troveranno risposta solo a giugno dopo la chiusura della sessione invernale. Conferenza stampa Sarri, le parole del tecnico Ecco di seguito le parole del tecnico che alle 13.30 ha parlato in Conferenza stampa, alla vigilia di Juventus Fiorentina. Viola da non sottovalutare, rinforzati dal mercato e con la voglia di fare ... juvedipendenza

