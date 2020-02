Conferenza stampa Liverani: «In attacco siamo corti. Il Toro è una squadra viva» (Di sabato 1 febbraio 2020) Conferenza stampa Liverani: le parole del tecnico del Lecce alla vigilia del match di domani contro il Toro Fabio Liverani ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Toro, in programma domani alle 18. Queste le parole del tecnico giallorosso. MERCATO – «I nuovi arrivati, compreso Paz, sono arrivato discretamente a livello fisico e ottimo a livello di entusiasmo. Per il credo calcistico ci vorrà più tempo, ci arriveranno. Barak ha sempre giocato in un centrocampo a tre e Saponara ha nel trequarti il suo ruolo naturale. Sicuramente il livello della squadra è aumentato. Petriccione non si allena da venerdì scorso e vedremo se ci potrà dare qualcosa. Su Imbula non rispondo, è un giocatore sul mercato anche se è un patrimonio della società. Lo spazio non è tantissimo, vedremo anche se il centrocampo è il reparto più pieno». Toro – «Ho visto ... calcionews24

Capezzone : Anche quando il #coronarvirus dovesse sedersi in conferenza stampa sulla sedia accanto alla sua, con tanto di micro… - Europarl_IT : “Perché tutti oggi vogliono dividerci? Perché con le regole si vive meglio e si difendono i più deboli. Senza rego… - Palazzo_Chigi : Coronavirus, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro della salute @robersperanza ?? in dir… -