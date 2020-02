Concorrenti Isola dei Famosi 2020: Stefania Orlando nel cast della Blasi? (Di sabato 1 febbraio 2020) Isola dei Famosi 2020: Stefania Orlando concorrente di Ilary Blasi? Le anticipazioni Mentre impazza il Grande Fratello Vip, si sta preparando la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, orfana della sua conduttrice Alessia Marcuzzi che ha passato il testimone a Ilary Blasi. La location rimarrà invariata: i Concorrenti dell’Isola dei Famosi 2020 sbarcheranno a Cayo Cochinos in Honduras. Per quanto riguarda i nomi dei papabili naufraghi, sono già circolati quelli di Alessandra Mussolini, Maria Monsè, Milly D’Abbraccio e Maria Giovanna Elmi. Il settimanale Spy, invece, ha svelato che nel cast dell’Isola dei Famosi 2020 ci sarà Stefania Orlando, la conduttrice che ha trovato il successo conducendo dal 1997 al 2003 I Fatti Vostri, Unomattina in Famiglia dal 2011 (oggi opinionista fissa nello spazio Tv perchè Sì), ma anche Il Lotto alle Otto in prima serata su Rai2 ... lanostratv

