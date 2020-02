Come mai Lucia Borgonzoni ricicla le foto sui social? (Di sabato 1 febbraio 2020) Che nessuno pensi che l’antica arte del social media managing sia un modo per coglionare la gente, per carità. Però è piuttosto divertente il caso di questa foto postata qualche ora fa da Lucia Borgonzoni su Twitter in cui la senatrice ed ex candidata alla Regione Emilia Romagna per la Lega stringe un dolce per augurare ai suoi followers “un dolce buongiorno”. Come mai Lucia Borgonzoni ricicla le foto sui social? Si dà infatti il caso, Come è stato notato del resto sul social network dall’utente @wirko94, che questa sia la stessa identica foto utilizzata durante la campagna elettorale, e precisamente l’8 gennaio 2020, quando la Borgonzoni si dava “un’iniezione di energia” con tanto di faccina prima di ripartire in direzione Castenaso in provincia di Bologna. Intanto stasera è in programma un appuntamento a Vignola insieme al Capitano ... nextquotidiano

CarloCalenda : Nessun senso di colpa. Si chiama cura e affetto per gli operai di #embraco. Non mi sono mai fidato di Ventures, che… - makkox : MAI scherzare con la grande republica popolare cinese, che io amo come una seconda patria - CarloCalenda : Sono come le polemiche sul Festival di Sanremo. Una costante. Non è mai accaduto che Berlusconi o Salvini abbiano r… -