Come funziona il piano anti-coronavirus del governo (Di sabato 1 febbraio 2020) Ieri il governo ha decretato lo stato di emergenza per il coronavirus 2019-nCov. In un’ordinanza oggi verranno emanate le prime misure d’emergenza. Il piano prevede, oltre alla conferma dei protocolli sanitari emanati, un ponte aereo per rimpatriare gli italiani ancora in Cina: sarebbero circa 500. Parallelamente si valuta la possibilità di requisire hotel per ospitare i cinesi bloccati qui dallo stop ai voli. Misura che non è ancora stata presa in altri Paesi europei dove potrebbero transitare. Nessun provvedimento è stato preso finora per le merci provenienti dalla Cina. Come funziona il piano anti-coronavirus del governo Il piano anti-coronavirus del governo prevede che lo stato d’emergenza duri per sei mesi: sono stati stanziati 5 milioni per far fronte ai primi interventi.Il provvedimento è stato preso «in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie ... nextquotidiano

myrtamerlino : Ha vinto la realtà. In politica, come nella vita, conta il merito: l’Emilia è una regione che funziona e i cittadin… - riotta : Da tempo vi dico che comunicazione @matteosalvinimi non funziona bene come sostengono analisti creduloni. Al contr… - INFN_ : ??L’esperimento spaziale @AMS_02, a cui l’Italia partecipa con l’INFN e l’Agenzia Spaziale Italiana, ha ripreso da p… -