Colonia-Friburgo e Paderborn-Wolfsburg, Bundesliga (Di sabato 1 febbraio 2020) Colonia-Friburgo e Paderborn-Wolfsburg sono due partite della ventesima giornata di Bundesliga e si giocano domenica: pronostici e analisi. Colonia – Friburgo domenica ore 15:30 Il Colonia è appena uscito sconfitto per 5-1 dalla difficilissima trasferta sul campo del Borussia Dortmund. In precedenza, però, era stato in grado di inanellare quattro vittorie consecutive, ottenute contro Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Werder Brema e Wolfsburg. L’arrivo di Markus Gisdol in panchina – che risale allo scorso mese di novembre – è stato molto prezioso per la crescita di una squadra di livello non altissimo, tornata a sperare nella permanenza in Bundesliga. In particolare, Gisdol ha avuto il merito di rivitalizzare Jhon Cordoba, attaccante colombiano di ventisei anni, recentemente scatenatosi a livello ... ilveggente

Deepnightpress : #ColoniaFriburgo #Bundesliga 02-02-2020: il pronostico - infobetting : Colonia-Friburgo (domenica ore 15:30): formazioni, quote, pronostici -