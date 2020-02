Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro al GF Vip: “Sono scioccata!” (Di sabato 1 febbraio 2020) GF Vip, Clizia Incorvaia fa una rivelazione su Paolo Ciavarro: “Sono scioccata che ci vedono come coppia” Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Eleonora Giorgi è entrata in Casa per ‘benedire’ Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’attrice sembra tifare per una possibile storia d’amore tra il figlio e l’ex moglie di Francesco Sarcina, definendola come una ragazza pura e colta. Sia Paolo che Clizia del GF Vip sono single: l’opinionista di Barbara Palombelli è reduce dalla fine di una storia importante con la storica fidanzata Alicia Bosco. Chiacchierando con Licia Nunez, Clizia Incorvaia si è detta sorpresa e allo stesso tempo stupita che il pubblico la vede unita a Paolo Ciavarro sentimentalmente: “Sono scioccata che ci vedono come coppia!”. La sorpresa di Eleonora Giorgi al GF Vip sta facendo riflettere molto ... lanostratv

VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Clizia Incorvaia nella notte fa una confidenza a Licia Nunez che lascia i fan della ship con Paolo Ciavarr… - Giulia2400 : RT @LadyFalenaIvana: CLIZIA INCORVAIA GRAZIE PER AVER PARLATO A NOME DELL'ITALIA GRAZIE PER AVER MESSO A TACERE ANTONELLA ELIA #Gfvip - giadinagrisu : RT @tempoweb: #gfvip2020 #AntonellaElia si confessa nella notte Cosa svela agli inquilini -